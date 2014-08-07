В Москве открыли памятник хоккейному тренеру Василию Тихонову

Василий Тихонов. Фото: cska-hockey.ru

Памятник хоккейному тренеру Василию Тихонову был открыт 7 августа на Ваганьковском кладбище, сообщается на официальном сайте ПХК ЦСКА.

Сын хоккейного тренера Виктора Тихонова и отец нападающего сборной России Виктора Тихонова погиб в августе 2013 года в результате несчастного случая. "Сегодня исполнился год, как с нами нет Василия Тихонова. В этот день на Ваганьковском кладбище Москвы (где был похоронен Тихонов) прошла церемония открытия памятника этому замечательному и светлому человеку", - сообщает пресс-служба армейцев.

На открытии присутствовали родные и близкие, ветераны хоккея и руководство хоккейного клуба ЦСКА. Среди них были Виктор Тихонов, Владимир Петров, Александр Якушев и Алексей Касатонов.

В 2002 году Василий Тихонов стал старшим тренером московского ЦСКА, который тогда возглавлял его отец, и до 2010 года считался помощником президента ЦСКА. Затем он покинул московский клуб, чтобы войти в тренерский штаб омского "Авангарда". Там он проработал с 2010 по 2011 год в должности старшего тренера. В октябре 2011 года он вошел в состав тренерского штаба казанского "Ак Барса", а спустя год снова вернулся в ЦСКА. Сначала он стал советником главного менеджера клуба по спорту и кадрам Сергея Федорова, а спустя какое-то время стали одним из помощников Вячеслава Буцаева, который занимал должность исполняющего обязанности главного тренера.

Василий Тихонов никогда не был главным тренером в России, хотя за границей ему довелось возглавлять несколько команд. Он был главным тренером в финских "Эссете" и "Лукко" и швейцарском "Лангнау", был помощником главного тренера клуба НХЛ "Сан-Хосе Шаркс".