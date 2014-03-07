Памятник Тарасу Шевченко откроется после реконструкции в Москве

Вид на гостиницу "Украина" на набережной Тараса Шевченко. Фото: ИТАР-ТАСС

Памятник великому украинскому поэту Тарасу Шевченко после реконструкции сегодня, 7 марта, откроют в Москве. Его установят на прежнем месте - в сквере на одноименной набережной на территории гостиничного комплекса "Украина", передает телеканал "Москва 24".

Его открытие посвящено двухсотлетию со дня рождения писателя Впервые монумент появился в столице 10 июня 1964 года.

В церемонии открытия примет участие министр культуры Владимир Мединский.