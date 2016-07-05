Реставрация памятника Пушкину обойдется в 24 миллиона рублей

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Реставрация памятника Пушкину в центре Москвы обойдется городу примерно в 24 миллионов рублей, сообщают РИА Новости.

Конкурс на реставрацию памятника Мосгорнаследие объявило в конце марта. Завершить работы нужно в начале 2017 года, однако при удачном стечении обстоятельств они завершатся до конца 2016 года.

Памятник Александру Пушкину изменит цвет после работ по реставрации: монумент покрывает слой дикой патины (налет, образующийся на меди и ее сплавах под воздействием воздуха), из-за которой скульптура имеет зелено-голубой цвет. Как сообщает mos.ru, патину частично уберут.

"Большая Москва": Памятники писателям первой трети XIX века

Работы начались 4 июля, памятник окружили строительными лесами, но там планируют оставить прозрачную часть ограждения, чтобы жители смогли наблюдать за ходом работ.

Помимо патины, с монумента уберут загрязнения и наслоения, а также переложат ступени и отмостки. Еще реставраторы намерены сделать копии исторических цепей для ограждения памятника: элементы неоднократно воровали и их заменяли копиями, которые не всегда в точности повторяли оригинал.

От монумента отодвинут клумбу: влага попадает от цветника на фундамент памятника и вредит ему.

Памятник Александру Пушкину работы Александра Опекушина был установлен в 1880 году на Страстной площади. В 1950 году его перенесли на противоположную сторону, сейчас на старом месте осталась табличка. За все время существования памятник реставрировался в 1993 и 2003 годах.