В Москве открыли памятник Расулу Гамзатову

На Яузском бульваре открыт памятник поэту Расулу Гамзатову

Памятник поэту и общественному деятелю Расулу Гамзатову открыли на Яузском бульваре. В церемонии открытия, посвященной посвятят празднованию 90-летию со дня его рождения, приняли участие президент Владимир Путин, врио мэра Москвы Сергей Собянин, вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов и врио главы Дагестана Рамазан Абдулатипов.

На открытии памятника Владимир Путин заявил, что в ближайшее время планируется начать съемки фильма о Гамзатове под названием "Дети гор", сообщает пресс-служба столичного правительства.

Напомним, решение об установке памятника было принято Комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме в апреле. Его возвели на средства Международного общественного фонда имени Расула Гамзатова.

В авторский коллектив скульпторов вошли: заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Новиков; заслуженный художник Республики Дагестан Шамиль Канайгаджиев; заслуженный архитектор России, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Тихонов.