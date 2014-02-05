Памятник Феликсу Дзержинскому могут вернуть на Лубянскую площадь

Фото: M24.ru
Комиссия Мосгордумы рассмотрит вопрос о возвращении памятника советскому государственному деятелю Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.
"Инициаторы подали заявку на воссоздание памятника Дзержинскому на Лубянской площади. И данная инициатива будет рассмотрена на заседании комиссии 11 февраля. Однако для восстановления памятника решения правительства Москвы мало, необходимо еще разрешение правительства России, так как этот памятник федерального значения", - рассказал РИА Новости глава комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов.
Лев Лавренов добавил, что в случае если комиссия примет решение вернуть памятник, то свое историческое место он сможет занять уже в этом году.
Сейчас памятник Дзержинскому находится в парке "Музеон".
Феликс Дзержинский - советский государственный деятель, глава ряда наркоматов и основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.