Памятник Феликсу Дзержинскому могут вернуть на Лубянскую площадь

Фото: M24.ru

Комиссия Мосгордумы рассмотрит вопрос о возвращении памятника советскому государственному деятелю Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

"Инициаторы подали заявку на воссоздание памятника Дзержинскому на Лубянской площади. И данная инициатива будет рассмотрена на заседании комиссии 11 февраля. Однако для восстановления памятника решения правительства Москвы мало, необходимо еще разрешение правительства России, так как этот памятник федерального значения", - рассказал РИА Новости глава комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов.

Лев Лавренов добавил, что в случае если комиссия примет решение вернуть памятник, то свое историческое место он сможет занять уже в этом году.

Сейчас памятник Дзержинскому находится в парке "Музеон".

Феликс Дзержинский - советский государственный деятель, глава ряда наркоматов и основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.