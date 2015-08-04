Памятник группе "Любэ" получит название "Дуся-агрегат"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Памятник, посвященный группе "Любэ", получит название "Дуся-агрегат" в честь одной из ранних композиций группы. Скульптурную композицию установят в Люберцах, сообщает ТАСС.

Предполагается, что она будет представлять собой лавочку, на которой сидит люберецкая девчонка, а за ее спиной стоит человек с гитарой", - рассказал глава Люберецкого муниципального района Владимир Ружицкий.

"Понятно, что памятник при жизни устанавливать, наверное, не очень правильно, но мы думаем, что человек с гитарой будет иметь внешнее сходство с бессменным лидером группы "Любэ" Николаем Расторгуевым", - добавил он.

В свою очередь, скульптор, заслуженный художник России Александр Рожников подтвердил, что работает над данной композицией, однако вопрос о том, можно ли будет узнать в человеке с гитарой Николая Расторгуева, остается открытым. "Ничего еще не решено, потому что сначала нам нужно получить на это согласие самого Николая Вячеславовича", - сказал Рожников.

Стоит отметить, что некоторое время назад Расторгуеву, который родился и вырос в Люберцах, было присвоено звание почетного гражданина города.

Памятник планируется открыть 5 сентября, в день города Люберцы.