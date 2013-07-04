Памятник Расулу Гамзатову откроют на Яузском бульваре 5 июля

Расул Гамзатов Фото: ИТАР-ТАСС

5 июля на Яузском бульваре откроют памятник поэту и общественному деятелю Расулу Гамзатову. Церемонию посвятят празднованию 90-летия со дня его рождения.

Как сообщает пресс-служба префектуры ЦАО, решение об установке памятника было принято Комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме в апреле. Его возвели на средства Международного общественного фонда имени Расула Гамзатова.

В авторский коллектив скульпторов вошли: заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Новиков; заслуженный художник Республики Дагестан Шамиль Канайгаджиев; заслуженный архитектор России, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Тихонов.

