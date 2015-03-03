За год в столице отреставрировали более 50 памятников истории и культуры

Фото: M24.ru

В 2014 году в Москве за счет средств частных инвесторов и федерального бюджета было отреставрировано более 50 памятников истории и культуры. Об этом сообщил журналистам глава Мосгорнаследия Александр Кибовский.

По его словам, 31 памятник был отреставрирован за счет средств частных инвесторов, 20 – федерального бюджета, три – по программе "Рубль за квадратный метр".

Работы проведены на таких известных объектах, как комплекс зданий музыкальной школы имени Гнесиных на Знаменке, Дом Гагарина на Страстном бульваре, особняк Свешниковой на Большой Полянке, Оперный дом в Царицыне, Дом Куракиных на Новой Басманной улице, церковь Святого Климента на Пятницкой улице, Зеленый театр на ВДНХ и другие.

Всего в прошлом году в городе провели реставрацию 256 памятников.

Кибовский добавил, что в 2014 году было заведено 223 административных дела по нарушениям охраны памятников в Москве. "Мы выдали предписаний, различных понуждающих документов, в том числе судебного характера, на работы общим объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей", – сказал он.

Как работает программа льготной аренды памятников культуры

В 2015 году планируется отреставрировать 336 памятников истории и культуры. Объемы инвестиций в реставрацию превысят 30 миллиардов рублей. "Несмотря на все негативные прогнозы, на самом деле у нас нет ни одного частного инвестора, который бы отказался от участия. 187 объектов находятся на стадии проведения проектно-изыскательных работ не только на 2015, но и на 2016 год. И естественно, что мы, понимая экономическую ситуацию, очень внимательно относимся к каждому такому проекту", – отметил Кибовский.