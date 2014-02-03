Территория у памятника "Рабочий и колхозница" застраиваться не будет

Фото: ИТАР-ТАСС

Земельный участок около памятника "Рабочий и колхозница" застраиваться не будет. Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщает Москомстройинвест.

Ранее на участке по адресу: улица Сергея Эйзенштейна, владение 1, планировалось построить объекты общественно-делового назначения площадью порядка 80 тысяч кв. метров. Однако градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предполагающий строительство объектов, был аннулирован.

Напомним, что памятник "Рабочий и колхозница" был создан для советского павильона, открывшегося на всемирной выставке в Париже в 1937 году, а в 1939 году монумент был установлен у северного входа на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ныне - ВВЦ). С 2003 по 2009 год скульптура находилась на реставрации, после чего вернулась на свое историческое место.