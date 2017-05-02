Исторические уголки Москвы надо оживлять – эксперт

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Памятник Максиму Горькому вернут на площадь Тверская Застава к Дню города, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Реставрация памятника начнется в конце мая, а основные работы по благоустройству площади стартуют в июне.

Заслуженный архитектор РФ, заместитель председателя городской комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему важно оживлять исторические уголки столицы.

"Во-первых, я приветствую сам факт того, что восстанавливается не только историческая значимость площади, но и ее общий облик. Это наша история, которую нужно поддерживать и восстанавливать. Сквер оживит площадь и придаст ей человеческий вид. Сейчас она вся открыта и в какой-то степени потеряна: большое пространство, которое не используется ни физически, ни морально. Что касается трамваев, на мой взгляд, они вполне вписываются в данную концепцию благоустройства. Я вообще приветствую все, что возвращает нашу историю", – сказал он.

Памятник Максиму Горькому вернут в рамках программы "Моя улица"

Памятник Максиму Горькому будут восстанавливать поэтапно. Сначала монумент очистят от грязи и краски. После этого специалисты восстановят металлические фрагменты и заделают трещины. Затем памятник поставят на новый фундамент. После этого его защитят от дождя и снега с помощью специального состава.

На самой площади в июне проложат кабельную канализацию, а воздушные линии уберут под землю. Затем там обустроят пешеходные дорожки и замостят их плиткой. Также в сквере установят около 30 фонарей. Ближе к осени в сквере появятся газоны, а в конце октября там начнут высаживать липы и яблони.