01 ноября 2012, 11:28

Культура

Памятник Виталию Вульфу открыт на Троекуровском кладбище

Виталий Вульф. Фото: ИТАР-ТАСС

На Троекуровском кладбище 30 октября состоялось открытие памятника на могиле искусствоведа и телеведущего Виталия Вульфа. Автором памятника является театральный художник Александр Боровский.

Продюсер телепрограммы "Мой серебряный шар" Маргарита Кржижевская сказала на открытии памятника: "Почему нельзя повторить, на мой взгляд, как продюсера, феномен Виталия Яковлевича? Потому что он не садился в кадр для того, чтобы делать передачу. Он просто рассказывал то, что ему на тот момент было интересно. Это была для него не работа, а жизнь… Он уже жил этим героем, этой фигурой, в него погружался, затем он с трудом с ним расставался, скучал и находил себе нового друга, про которого нам всем рассказывал".

Виталий Вульф – искусствовед, театровед, киновед, литературовед, переводчик, критик, теле- и радиоведущий. Вульф родился в 1930 году. После окончания школы он хотел поступить в ГИТИС, но его отец настоял, чтобы сын получил "серьезное" образование. Поэтому после окончания школы Вульф поступил на юридический факультет МГУ. В 1961 году он стал кандидатом юридических наук. Вульф продолжал любить театр и почти ежедневно посещал спектакли во МХАТе, в Малом театре, в театре Вахтангова, в театре имени Маяковского.

С 1967 по 1997 год Виталий Вульф работал в Институте международного рабочего движения АН СССР. В 1967 году он начал заниматься американским театром. В 1989 году он защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук на тему "Американский театр 70-х годов и общественно-политическая реальность".

В 1992 году Виталий Вульф уехал в США, где два года преподавал на театральном факультете Нью-Йоркского университета. Он читал лекции на тему "Чехов и театр", "История русской драматургии", "Сталин и театр". В 1970-е годы Виталий Вульф начал публиковать в прессе свои статьи и книги о театре и деятелях театра. С 1972 года Виталий Вульф занимается переводами англо-американской драматургии. Всего Вульф перевел около 40 пьес, большая часть из них в соавторстве с его другом Александром Чеботарем. Пьесы в переводе Вульфа до сих пор идут на сценах МХАТа, Театра имени Маяковского, Театра имени Моссовета, "Современника", Малого театра, Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.

С 1990 года Виталий Вульф начал вести телевизионные передачи. С 1994 года начала выходить авторская программа Виталия Вульфа "Мой серебряный шар". С 2001 по 2003 годы в соавторстве с Серафимой Чеботарь вел рубрику "Кумиры. Легенды" в русском выпуске журнала L’Officiel. 21 ноября 2007 года Виталий Вульф был назначен главным редактором радио "Культура" (ВГТРК).

Виталий Вульф скончался 13 марта 2011 года.

памятники Троекуровское кладбище Виталий Вульф

