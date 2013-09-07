Три человека пострадали при взрыве газового баллона на юге Москвы

Фото: mchs.ru

В торговой палатке быстрого питания на юге столицы взорвался газовый баллон. Инцидент произошел по адресу: улица Луганская, дом 3, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

"По прибытию на место было установлено, что в палатке быстрого питания произошла вспышка газовоспламеняющей смеси без последующего горения", - говорится в сообщении.

Фото: mchs.ru

По словам дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД по Москве Алексея Шапкина, в результате ЧП пострадали три человека: двое сотрудников и посетитель.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Рассматриваются все версии произошедшего, включая умышленный подрыв.