Госинспекция по недвижимости уточнила подробности ЧП с падением женщины из окна

Фото: ТАСС/Сергей Болыев

Пострадавшая от падения с высоты женщина выпала из окна квартиры в жилом доме, а не из управления Госинспекции по недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел 31 января по адресу: Берингов проезд, дом 1.

Ранее СМИ сообщили, что пострадавшая выпала из здания инспекции.

Как пояснили в пресс-службе, управление ведомства по Северо-Восточному округу располагается в нежилых помещениях на первом этаже дома и не имеет никакого отношения к происшествию.

Женщина же выпала из окна, расположенного на 14-м этаже здания.

Пострадавшая выжила, ее госпитализировали.