Москвичи смогут предложить властям свои варианты озеленения ЦАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи смогут принять участие в разработке концепции озеленения центра города. Об этом заявил глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский.

Такая возможность горожанам представится 23 октября во время онлайн-марафона, во время которого москвичи заменят деревья в кадках с летних видов на зимние на Тверской улице, сообщает РИА Новости.

По словам Кульбачевского, озеленение Тверской улицы проводилось в рамках эксперимента, и теперь власти хотят узнать об отношении к нему жителей и уточнить, какие деревья, по мнению москвичей, лучше высаживать в центре города.

Кульбачевский подчеркнул, что от идеи контейнерного озеленения центра Москвы отказываться нельзя, поскольку это едва ли не единственная альтернатива высадке деревьев в грунт.

В рамках онлайн-марафона на Тверской улице установят стойку с камерой и микрофоном, где любой желающий сможет высказаться на тему озеленения города. Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте департамента природопользования Москвы.

Напомним, в мегаполисе стартовала программа "Миллион деревьев", в ходе реализации которой столичные власти проведут работы по озеленению как исторического центра города, так и дворов жилых домов. За ближайшие 5-10 лет в Москве будет высажено около миллиона деревьев.