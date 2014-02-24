Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Набиль Фахми . Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 24 февраля, кабинет министров Египта объявил о своей отставке. Глава правительства страны Хазем аль-Баблауи собирается в ближайшее время выступить с заявлением, в котором он объяснит причины ухода министров.

Формирование нового кабинета, как ожидается, могут поручить министру народонаселения Ибрагиму Мухлибу (также члену уходящего правительства), сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на египетские СМИ.

Утром в понедельник в правительстве опровергали возможный уход правительства.