24 февраля 2014, 15:13

Политика

Кабинет министров Египта объявил о своей отставке

Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Набиль Фахми . Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 24 февраля, кабинет министров Египта объявил о своей отставке. Глава правительства страны Хазем аль-Баблауи собирается в ближайшее время выступить с заявлением, в котором он объяснит причины ухода министров.

Формирование нового кабинета, как ожидается, могут поручить министру народонаселения Ибрагиму Мухлибу (также члену уходящего правительства), сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на египетские СМИ.

Утром в понедельник в правительстве опровергали возможный уход правительства.

отставки Египет министры жизнь в мире

