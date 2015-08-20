Премьер-министр Греции Алексис Ципрас ушел в отставку

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил об уходе в отставку. Об этом глава правительства заявил в телеобращении к нации, сообщает BBC.

Кроме того, он сказал, что также в отставку отправляется все правительство страны. Досрочные выборы в греческий парламент пройдут 20 сентября.

Ципрас потерял большинство в парламенте после того, как члены партии СИРИЗА, главой которой он является, проголосовали против кредитной помощи страны.

Напомним, 13 июля на экстренном саммите Евросоюза было достигнуто соглашение с Грецией по предыдущей программе помощи. Страна получила экстренный кредит в 7,2 миллиарда евро, который практически в полном объеме выплатила кредиторам.

До этого Греция приостанавливала выплату по долгам, чтобы провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или нет.

В ходе референдума большинство опрошенных ответили отрицательно на вопрос о соглашении с кредиторами. Но, как оказалось, это не повлияло на ход переговоров между сторонами.