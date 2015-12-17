Руководство РУСАДА в полном составе ушло в отставку

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Руководство Российского антидопингового агентства в полном составе ушло в отставку. Кто возглавит РУСАДА – пока неизвестно, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 13 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала в национальной команде, разразившегося после опубликования отчета комиссии WADA.

Российские легкоатлеты лишены возможности выступать в соревнованиях, которые проводит IAAF, в том числе и на Олимпиаде-2016. Кроме того, Московская антидопинговая лаборатория после отчета WADA лишена лицензии на шесть месяцев.

Генеральный директор РУСАДА ушел в отставку

23 ноября Российское антидопинговое агентство полностью приостановило работу, включая образовательные программы. На данный момент, агентство находится на переаттестации. Ее проводит Министерство спорта совместно с WADA.

По версии WADA, РУСАДА покрывала легкоатлетов, принимавших запрещенные препараты.