Руководство РУСАДА в полном составе ушло в отставку

Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Руководство Российского антидопингового агентства в полном составе ушло в отставку. Кто возглавит РУСАДА – пока неизвестно, сообщает "Интерфакс".
Напомним, 13 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допингового скандала в национальной команде, разразившегося после опубликования отчета комиссии WADA.
Российские легкоатлеты лишены возможности выступать в соревнованиях, которые проводит IAAF, в том числе и на Олимпиаде-2016. Кроме того, Московская антидопинговая лаборатория после отчета WADA лишена лицензии на шесть месяцев.
23 ноября Российское антидопинговое агентство полностью приостановило работу, включая образовательные программы. На данный момент, агентство находится на переаттестации. Ее проводит Министерство спорта совместно с WADA.
По версии WADA, РУСАДА покрывала легкоатлетов, принимавших запрещенные препараты.