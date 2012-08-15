Временным главой Химок назначен Олег Шахов

Мэр Химок Владимир Стрельченко подал прошение об отставке. Это произошло после его встречи с губернатором МО Сергеем Шойгу. Исполняющим обязанности мэра стал первый замгубернатора Тульской области Олег Шахов

Исполняющим обязанности мэра Химок стал первый заместитель губернатора Тульской области Олег Шахов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве Тульской области.

Напомним, 15 августа мэр Химок Владимир Стрельченко подал в отставку. По некоторым данным, накануне губернатор МО Сергей Шойгу имел с ним беседу, градоначальнику было предложено "подумать до утра". В результате Стрельченко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Олег Шахов был назначен первым замом губернатора Тульской области в октябре прошлого года. Он курировал министерство строительства и коммунального хозяйства, а также министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. До Тулы Шахов занимал пост вице-губернатора Воронежской области, также руководил департаментом инвестиционной политики Министерства экономического развития РФ, был директором Департамента развития инфраструктуры и инвестиций Министерства транспорта РФ.



Также сегодня стало известно, что исполняющим обязанности главы Балашихи назначен замглавы совета депутатов Юрий Максимов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Московской области Сергея Шойгу.

Экс-мэр Балашихи Владимир Самоделов написал заявление об увольнении по собственному желанию в понедельник, 14 августа. Он был избран главой Балашихинского района в декабре 2000 года, в марте 2004 года был переизбран, а в 2009 году занял пост главы городского округа Балашиха.