Белый дом назвал имя нового советника Трампа

Фото: Zuma/Gary Hershorn
Джозеф Келлог назначен исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Майкла Флинна, сообщает Associated Press.
До выхода на пенсию Келлог служил в Объединенном комитете начальников штабов директором по коммуникациям и компьютерным технологиям, говорится в документе.
Майкл Флинн подал в отставку после скандала с обсуждением антироссийских санкций. По данным The Washington Post, еще до инаугурации Дональда Трампа посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждал с Флинном эту тему.
Как утверждает издание, телефонные разговоры Флинна и Кисляка прослушивало ФБР. В разговорах шла речь о санкциях, но помощник президента не давал явных обещаний об их ослаблении.
Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал разобраться в этой ситуации.