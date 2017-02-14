Белый дом назвал имя нового советника Трампа

Фото: Zuma/Gary Hershorn

Джозеф Келлог назначен исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Майкла Флинна, сообщает Associated Press.

Генерал Джозеф Келлог является ветераном вооруженных сил США, в которых служил с 1967 по 2003 год, в том числе провел два года на войне во Вьетнаме. является ветераном вооруженных сил США, в которых служил с 1967 по 2003 год, в том числе провел два года на войне во Вьетнаме. До выхода на пенсию Келлог служил в Объединенном комитете начальников штабов директором по коммуникациям и компьютерным технологиям, говорится в документе.

Майкл Флинн подал в отставку после скандала с обсуждением антироссийских санкций. По данным The Washington Post, еще до инаугурации Дональда Трампа посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждал с Флинном эту тему.

Как утверждает издание, телефонные разговоры Флинна и Кисляка прослушивало ФБР. В разговорах шла речь о санкциях, но помощник президента не давал явных обещаний об их ослаблении.

Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал разобраться в этой ситуации.