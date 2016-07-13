Дэвид Кэмерон ушел в отставку

Фото: AP/ТАСС/Kirsty Wigglesworth

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра страны Дэвида Кэмерона. Политик подал соответствующее прошение несколькими часами ранее и уже покинул Букингемский дворец, сообщает Reuters.

Новым премьер-министром страны назначена бывший министр внутренних дел Великобритании, лидер Консервативной партии Тереза Мэй.

Кэмерон пробыл на посту руководителя Кабмина около шести лет. В прощальной речи он заявил о том, что возглавляемому им правительству удалось стабилизировать и вывести на новый уровень экономику Великобритании.

Решение о своей отставке Кэмерон принял по окончании референдума по вопросу о членстве Великобритании в ЕС, который состоялся 23 июня.

Жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза (неофициально его называют Brexit).

Вопрос, выдвинутый на референдум, звучал так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или должно покинуть Европейский союз?". По итогам подсчета голосов, 52 процента британцев проголосовали за выход, 48 процентов – против.

За сохранение Британии в составе ЕС выступило большинство действующего кабинета министров, а также многие политики, деятели культуры, искусства и спорта. В частности, против Brexit выступили Дэвид Бэкхем, Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербетч, Хелена Бонэм Картер, Элтон Джон и Джереми Кларксон.

За Brexit был бывший мэр Лондона Борис Джонсон, актер Майкл Кейн, бывший футболист Сол Кэмпбелл и солист The Who Роджер Долтри. Экс-мэр, например, назвал ЕС "проектом, вышедшим из-под контроля", и из-за членства в союзе Британия утратила способность контролировать миграцию.