Главный советник Терезы Мэй ушел в отставку‍

Фото: Zuma/TASS/Rob Pinney

Главный советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти подал в отставку после результатов досрочных парламентских выборов, сообщается на сайте Консервативной партии.

Тимоти пояснил, что консервативная партия не набрала парламентское большинство из-за неожиданного роста популярности лейбористов. Он также подчеркнул, что разочарован таким исходом.

По его мнению, в настоящее время Великобритания разделена: одни устали от жесткой экономики, другие разочарованы или недовольны выходом страны из ЕС.

Также в отставку подала еще один соруководитель аппарата британского премьера Фиона Хилл.