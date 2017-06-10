Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 июня 2017, 16:51

Политика

Главный советник Терезы Мэй ушел в отставку‍

Фото: Zuma/TASS/Rob Pinney

Главный советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти подал в отставку после результатов досрочных парламентских выборов, сообщается на сайте Консервативной партии.

Тимоти пояснил, что консервативная партия не набрала парламентское большинство из-за неожиданного роста популярности лейбористов. Он также подчеркнул, что разочарован таким исходом.

По его мнению, в настоящее время Великобритания разделена: одни устали от жесткой экономики, другие разочарованы или недовольны выходом страны из ЕС.

Также в отставку подала еще один соруководитель аппарата британского премьера Фиона Хилл.

Консервативная партия не набрала абсолютного большинства голосов на досрочных выборах парламента Великобритании. Правящая партия заручилась поддержкой лишь 318 голосов, вместо необходимых 326. Их главные конкуренты – лейбористы – набрали 262 мест. Таким образом, возникла ситуация "подвешенного парламента".
отставки Великобритания жизнь в мире

Главное

