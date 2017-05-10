Новость о своем увольнении глава ФБР воспринял как розыгрыш

Фото: FA Bobo\PIXSELL\PA Images\Van Tine Dennis

Сообщение о своем увольнении теперь уже бывший директор ФБР Джеймс Коми воспринял как "довольно удачный" розыгрыш, сообщает "Лента.ру".

О своей отставке Коми узнал из бегущей строки теленовостей. Это известие застало его в Лос-Анджелесе, когда он произносил речь перед сотрудниками калифорнийского отделения. Экс-директор ФБР, прочитав срочное сообщение, рассмеялся. Однако сопровождающие его сотрудники показали знаками, что выступление необходимо прервать и уйти в кабинет.

Указ об увольнении директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми накануне подписал президент США Дональд Трамп. Об этом в эфире одного из телеканалов объявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Увольнение Коми было продиктовано рекомендацией Генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он "неспособнен эффективно руководить" ведомством. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Коми превысил свои полномочия, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

Исполняющим обязанности директора ФБР назначен 49-летний Эндрю Маккейб. До этого он занимал должность заместителя главы ведомства.