Девять детей госпитализированы после отравления таблетками

Девять девочек отравились таблетками в реабилитационном центре Москвы

Девять детей отравились неизвестными таблетками в реабилитационном центре на юго-западе столицы, сообщает телеканал "Москва 24".

Пострадавшие – девочки от 13 до 16 лет – находятся в медицинском учреждении, жизни детей ничего не угрожает. Как отметили в полиции, таблетки принесла одна из девочек и и угостила ими своих подруг. В настоящее время устанавливается, где она взяла препараты и каким образом смогла пронести их в реабилитационный центр без ведома персонала.

По факту отравления сотрудники полиции проводят проверку, позже все материалы будут переданы в следственные органы.

Напомним, в августе этого года на спортивно-оздоровительной базе "Чехов" 46 детей и шестеро взрослых из тренерского состава обратились в медпункт с жалобами на боли в животе, рвоту и слабость.

Двое детей были госпитализированы, лагерь, где произошло массовое отравление, закрыли после проверки Роспотребнадзора.