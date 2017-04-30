Форма поиска по сайту

30 апреля 2017, 22:03

Экономика

Отопление начнут отключать в столице с 1 мая

Отопление начнут отключать в столице с 1 мая, сообщает ТАСС. Об этом рассказал заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что в столице установилась погода, которая позволяет перестать подавать в дома тепло. Согласно нормативам, переставать топить можно, когда среднесуточная температура в городе составляет порядка восьми градусов выше ноля. На этой отметке она должна продержаться более пяти дней.

Отключение проведут поэтапно: сначала – промышленность, затем – жилые дома, последними – социальные учреждения.

Бирюков добавил, что на отключение отопления энергетикам отводится пять дней, но, как правило, они справляются быстрее.

Резкое потепление началось в столице – 29 и 30 апреля были самыми теплыми днями с начала года. Серьезных похолоданий синоптики не прогнозируют. Днем 1 мая в городе сохранится температура выше 20 градусов тепла.
