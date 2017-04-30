Отопление начнут отключать в столице с 1 мая, сообщает ТАСС. Об этом рассказал заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что в столице установилась погода, которая позволяет перестать подавать в дома тепло. Согласно нормативам, переставать топить можно, когда среднесуточная температура в городе составляет порядка восьми градусов выше ноля. На этой отметке она должна продержаться более пяти дней.

Отключение проведут поэтапно: сначала – промышленность, затем – жилые дома, последними – социальные учреждения.

Бирюков добавил, что на отключение отопления энергетикам отводится пять дней, но, как правило, они справляются быстрее.