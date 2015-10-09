Отопление включено в 80% жилых домов Подмосковья

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Отопление включено в 80% жилых домов в Подмосковье, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

"На сегодня в 80% жилых домах в Подмосковье уже подключено отопление, оставшиеся дома войдут в режим до начала следующей неделе. Что касается социальной сферы, то она подключена к отоплению полностью", - цитирует Хромушина Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что тепло дали во все московские дома и социальные объекты.

Уже во вторник вечером отопление поступило всем социальным объектам и жилым домам Москвы. Это более чем 33 тысяч жилых домов, три тысячи школ, две тысячи детских учреждений, 1,5 тысячи больниц и почти 900 поликлиник.

Напомним, отопительный сезон в городе начался 4 октября, в воскресенье. Это связано с резким похолоданием, которое пришло в столицу.

По нормативам отопление включают тогда, когда среднесуточная температура на улице на протяжении пяти суток опускается ниже +8 градусов. Но так как синоптики прогнозируют резкое похолодание, то старт отопительного сезона откладываться не будет.

Согласно действующим нормативам, в любое время года в жилой комнате оптимальная температура воздуха должна составлять 20-22 градуса, при этом допускается от 18 до 24 градусов.