В этой квартире холодно слишком: куда звонить, если нет отопления

Отопительный период в столице традиционно начался с пробных подключений. В течение пяти дней отопление подключат на социальных объектах, затем в жилом секторе и административных зданиях и, наконец, в промышленном комплексе.
По словам Павла Ливинского, руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города, регион полностью готов к прохождению осенне-зимнего периода. Однако даже при нормальной работе теплосетей начало холодного сезона нередко сопровождается перебоями в подаче тепла.
Если у вас в доме не подключили отопление, первым шагом должен стать звонок в управляющую компанию (УК) или обращение в товарищество собственников жилья. Проблема в таких случаях часто заключается в воздушной пробке в сетях.
Если вы мерзнете из-за слишком старых батарей, сотрудники УК предложат вам их поменять. Обязательно требуйте от коммунальщиков составления акта при отсутствии пробок и исправной работе батарей. В случае отказа пригласите двух соседей и в произвольной форме составьте акт с зафиксированной температурой в помещении сами. Далее необходимо направить письменную претензию в УК или в теплоснабжающую компанию, если договор заключался с ней напрямую. В претензии нужно заявить о ненадлежащем качество услуг и потребовать перерасчета.
В случае, если рассмотрение претензии затягивается, можно обратиться в Московскую объединённую энергетическую компанию (МОЭК). Телефон горячей линии для потребителей: +7-495-662-50-50.
Если МОЭК подал отопление в дом, а тепла нет из-за плохой работы УК или ТСЖ, вы имеете полное право обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию города. Окружные инспекции жилищного надзора работают с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 16.45 по пятницам и предпраздничным дням с перерывом на обед с 12.00 до 12.45.
|Округ
|Адрес
|Телефон
|Центральный
|105094, ул. Госпитальный Вал, д.5, корп.18
|+7-495-360-20-53
|Северный
|125080, Москва, Волоколамское шоссе, д.15/22
|+7-499-158-13-34
|Северо-восточный
|129323, Москва, ул. Снежная, д.19
|+7-495-656-67-54
|Восточный
|107076, Москва, Колодезный пер., д.14
|+7-499-268-38-36
|Юго-восточный
|109377, Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д.10
|+7-499-784-92-13
|Южный
|113556, Москва, Варшавское шоссе, д.74, к.3
|+7-499-619-63-05
|Юго-западный
|117452, Москва, Симферопольский бульвар, д.24, корп.7
|+7-495-310-51-27
|Западный
|121351, Москва, ул. Полоцкая, д.25, корп.1
|+7-495-416-60-17
|Северо-западный
|123298, Москва, ул. Маршала Малиновского, д.8
|+7-499-192-80-00
|Зеленоградский
|124527, г.Зеленоград, корп. 841, н.п. 14
|+7-499-732-35-33
|Троицкий и Новомосковский
|117042, Москва, ул. Южнобутовская, д.52
|+7-495-714-60-12
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам города, допустимые температурные нормы для жилой комнаты в холодный период года находятся в пределах от 18 до 24 градусов. Оптимальная температура составляет от 20 до 22 градусов.Температура на кухне не должна быть ниже 20 градусов и превышать 24 градуса. Идеальный перепад температур между различными помещениями квартиры не должен превышать 3 градуса.
В зависимости от температуры в помещении закон допускает разное время, в течение которого допускаются перебои с отоплением.