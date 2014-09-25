Форма поиска по сайту

В этой квартире холодно слишком: куда звонить, если нет отопления

Как коммунальные службы столицы готовятся к отопительному сезону

Отопительный период в столице традиционно начался с пробных подключений. В течение пяти дней отопление подключат на социальных объектах, затем в жилом секторе и административных зданиях и, наконец, в промышленном комплексе.

По словам Павла Ливинского, руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства города, регион полностью готов к прохождению осенне-зимнего периода. Однако даже при нормальной работе теплосетей начало холодного сезона нередко сопровождается перебоями в подаче тепла.

Если у вас в доме не подключили отопление, первым шагом должен стать звонок в управляющую компанию (УК) или обращение в товарищество собственников жилья. Проблема в таких случаях часто заключается в воздушной пробке в сетях.

Если вы мерзнете из-за слишком старых батарей, сотрудники УК предложат вам их поменять. Обязательно требуйте от коммунальщиков составления акта при отсутствии пробок и исправной работе батарей. В случае отказа пригласите двух соседей и в произвольной форме составьте акт с зафиксированной температурой в помещении сами. Далее необходимо направить письменную претензию в УК или в теплоснабжающую компанию, если договор заключался с ней напрямую. В претензии нужно заявить о ненадлежащем качество услуг и потребовать перерасчета.

В случае, если рассмотрение претензии затягивается, можно обратиться в Московскую объединённую энергетическую компанию (МОЭК). Телефон горячей линии для потребителей: +7-495-662-50-50.

Если МОЭК подал отопление в дом, а тепла нет из-за плохой работы УК или ТСЖ, вы имеете полное право обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию города. Окружные инспекции жилищного надзора работают с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 16.45 по пятницам и предпраздничным дням с перерывом на обед с 12.00 до 12.45.


ОкругАдресТелефон
Центральный105094, ул. Госпитальный Вал, д.5, корп.18+7-495-360-20-53
Северный125080, Москва, Волоколамское шоссе, д.15/22+7-499-158-13-34
Северо-восточный129323, Москва, ул. Снежная, д.19+7-495-656-67-54
Восточный107076, Москва, Колодезный пер., д.14+7-499-268-38-36
Юго-восточный109377, Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д.10+7-499-784-92-13
Южный113556, Москва, Варшавское шоссе, д.74, к.3+7-499-619-63-05
Юго-западный117452, Москва, Симферопольский бульвар, д.24, корп.7+7-495-310-51-27
Западный121351, Москва, ул. Полоцкая, д.25, корп.1+7-495-416-60-17
Северо-западный123298, Москва, ул. Маршала Малиновского, д.8+7-499-192-80-00
Зеленоградский124527, г.Зеленоград, корп. 841, н.п. 14+7-499-732-35-33
Троицкий и Новомосковский117042, Москва, ул. Южнобутовская, д.52+7-495-714-60-12

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам города, допустимые температурные нормы для жилой комнаты в холодный период года находятся в пределах от 18 до 24 градусов. Оптимальная температура составляет от 20 до 22 градусов.Температура на кухне не должна быть ниже 20 градусов и превышать 24 градуса. Идеальный перепад температур между различными помещениями квартиры не должен превышать 3 градуса.

В зависимости от температуры в помещении закон допускает разное время, в течение которого допускаются перебои с отоплением.

