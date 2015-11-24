Температура в квартирах москвичей соответствует норме

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Температура в квартирах жителей столице соответствует норме, заявил на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.

"Температурные показатели в квартирах москвичей соответствуют полностью нормативам, в настоящее время жалобы на отопление от жителей города отсутствуют", – сообщил Ливинский.

Он также отметил, что в начале отопительного сезона в этом году поступило на 25 процентов меньше обращений, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Отопительный сезон в городе начался 4 октября при наступлении соответствующих погодных условий. Подано тепло во все объекты экономики города, включая все жилые дома, это больше 33 тысяч зданий, и на все социальные объекты – более 7 тысяч объектов", – рассказал Ливинский.

Готовность Москвы к отопительному сезону

Нормативы по температуре в жилых домах в отопительный сезон определяются СНиПами. В жилых помещениях квартиры температура должна составлять +18 градусов, в кухне не менее +18 градусов, а в ванной +25 градусов.

Напомним, обычно отопление включают тогда, когда среднесуточная температура на улице на протяжении пяти суток опускается ниже +8 градусов. Однако в этом году отопительный сезон начался раньше, поскольку синоптики прогнозировали резкие похолодания в октябре.

В начале сезона от горожан поступило 40 жалоб на перебои с теплом.