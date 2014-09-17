Когда в дома придет тепло: столица подготовилась к зиме

Отопительная система столицы готова к зиме

Закончилось "бабье лето", каждый день становится все холоднее, а ночью в Подмосковье уже фиксируют первые заморозки. Столичные коммунальщики готовятся к зиме, проверяют коммуникации, настраивают оборудование. Наши читатели активно интересуются, когда же все-таки столичные власти дадут отмашку начать отопительный сезон. Когда тепло придет в дома жителей Москвы - в материале M24.ru.

В настоящее время, специалисты проводят так называемые "опресовки". В трубах и стояках повышают давление до максимального, чтобы зимой в пик нагрузок не случилось аварии.

"В объектах социальной сферы по опыту предыдущих лет будем включать отопление раньше. Как только будет холодно. То есть, тепло дадут в детские сады, школы и больницы по первому желанию администрации этих объектов", - заявил префект Северо-Западного округа Москвы Владимир Говердовский.

Говердовский отметил, что все тепловые станции и котельные округа готовы к отопительному сезону.

Итак, когда же все-таки москвичам ждать отопления?

Комментарий специалиста По существующему регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов и есть тенденция к ее дальнейшему понижению. Каждый год отопительный сезон начинается в разное время. В прошлом году начало осени выдалось холодным, поэтому тепло дали в дома уже 26 сентября. Как будет в этом году - пока не известно. В любом случае, сначала будет включено отопление в социальных объектах (школы, детские сады, поликлиники), затем в жилых домах, а в последнюю очередь - в производственных помещениях.

В то же время, погода в Москве пока не собирается портиться. По прогнозу центра погоды "Фобос", конец этой недели в столице будет теплым. В субботу днем воздух прогреется до 21 градуса, примерно такая же погода ожидается в пятницу и воскресенье. В ночные часы воздух прогреется до 10 градусов. Это значит, что о начале отопительного сезона говорить пока преждевременно.