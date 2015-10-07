Отопление дали во всех жилых домах столицы

Во всех жилых домах столицы включили отопление

Тепло дали во все московские дома и социальные объекты, сообщил m24.ru пресс-секретарь МОЭК Сергей Шандаров.

По его словам, уже во вторник вечером отопление поступило всем социальным объектам и жилым домам Москвы. Это более чем 33 тысяч жилых домов, три тысячи школ, две тысячи детских учреждений, 1,5 тысячи больниц и почти 900 поликлиник.

При этом, если в конкретном доме батареи по состоянию на утро среды по-прежнему останутся холодными, это связано с состоянием внутридомовых коммуникаций. В этом случае гражданам нужно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую их дом. Со своей стороны она должна выполнить технические мероприятия, необходимые для включения отопления. Название и контактную информацию управляющей организации жители дома могут найти в своих платежных квитанциях.

"Московская объединенная энергетическая компания приступила к пробной подаче тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома столицы с воскресенья. Включение отопления производится планомерно в соответствии с графиком. В первую очередь подача тепла обеспечивается всем потребителям социальной и жилищной сферы, затем – на промышленные предприятия и в офисные здания", – подчеркнул Шандаров.

Нормативы Москвы: температура в квартире

Напомним, отопительный сезон в городе начался 4 октября, в воскресенье. Это связано с резким похолоданием, которое пришло в столицу. По прогнозам синоптиков дневная температура опустится до +5. Ночью в конце недели возможны заморозки, а также снег.

По нормативам отопление включают тогда, когда среднесуточная температура на улице на протяжении пяти суток опускается ниже +8 градусов. Но так как синоптики прогнозируют резкое похолодание, то старт отопительного сезона откладываться не будет.

Согласно действующим нормативам, в любое время года в жилой комнате оптимальная температура воздуха должна составлять 20-22 градуса, при этом допускается от 18 до 24 градусов.