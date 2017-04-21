Глава Европарламента допустил пересмотр итогов референдума по Brexit

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС/Gareth Fuller
Итоги референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) могут пересмотреть после того, как страна выберет новый парламент 8 июня, сообщает The Guardian со ссылкой на председателя Европарламента (ЕП) Антонио Таяни.
Он отметил, что отменить действие 50 статьи было бы просто. Сохранение Великобритании в Евросоюзе выгодно всем.
При этом он отметил, что окончательное решение останется за остальными членами ЕС.
По данным издания, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй придерживается иных взглядов и твердо намерена вывести страну из Евросоюза. Досрочные выборы также потребовались, чтобы упрочить позиции Королевства на переговорах по Brexit.
Процедуру Brexit официально запустили в конце марта 2017 года. В начале апреля депутаты Европарламента одобрили резолюцию, в которой обозначены условия для выхода страны из ЕС.