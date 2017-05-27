Компьютерный сбой в British Airways вызван проблемами в электроснабжении

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Проблемы в компьютерной системе, из-за которых были отменены все рейсы авиакомпании British Airways из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик, вызвали перебои в электроснабжении, сообщил генеральный директор перевозчика Алекс Круз. Его заявление опубликовано в официальном микроблоге компании в Twitter.

Гендиректор авиаперевозчика заявил, что техники делают все возможное, чтобы справиться с проблемой. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в микроблоге авиакомпании в Twitter. Круз также извинился перед клиентами компании за причиненные неудобства и поблагодарил их за проявленное терпение.

Ранее сообщалось, что компания отменила все вылеты из Хитроу и Гатвик до конца дня.