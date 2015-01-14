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До конца зимы авиакомпания UTair отменила рейсы из Москвы в шесть российских городов. Самолеты перевозчика не будут летать в Казань, Омск, Иркутск, Барнаул, Архангельск и Волгоград, сообщает газета "Ведомости".

Рейсы отменяются из-за снижения спроса на этих направлениях.

Напомним, ранее сообщалось об отмене регулярных рейсов UTair из Москвы в Екатеринбург и Новосибирск.

Все пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, смогут оформить вынужденный возврат билета с возмещением его стоимости в полном объеме, отметили в UTair. Кроме того, авиакомпания предлагает альтернативный вариант - оформление билетов на самолеты перевозчика с вылетом из ближайших аэропортов.

По данным агентства "Интерфакс", полеты из Новосибирска в Москву ежедневно в среднем 13-14 раз выполняют авиакомпании "Глобус", "Уральские авиалинии", "Вим-Авиа", S7, "АЛРОСА", "Трансаэро", "Аэрофлот" и "Оренбургские авиалинии".

Напомним, в настоящее время UTair находится в сложном финансовом положении на фоне падения спроса на авиаперевозки.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что авиаперевозчики, в частности UTair и "Трансаэро", могут рассчитывать на госгарантии.

"У нас и в этом году есть неиспользованный остаток госгарантий, а также в следующем году у нас есть определенный объем средств, которые мы можем использовать на гарантированные кредиты, которые берут компании. Первый кандидат - это авиаперевозчики "Трансаэро" и UTair. Им эти гарантии необходимы", - сказал Дворкович.

Вице-премьер ранее заявлял, что правительство рассматривает два вариант поддержки авиакомпаний. Речь идет о госгарантиях по кредитам и субсидировании каботажных маршрутов. При этом он подчеркивал, что поработать надо и самим авиакомпаниям. В частности, они должны рационализировать парк, маршруты, снижать издержки, чтобы выйти на операционную безубыточность хотя бы через несколько месяцев.