Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября 2012, 11:30

События

В Москве открывается новый АнтиБар - место, где гости платят за время

Фото: TimeTerria

5 декабря в 19.00 состоится открытие второго заведения от TimeTerria – АнтиБара на Павелецкой.

В заведениях TimeTerria гости платят только за время, проведенное в заведении. Все напитки и угощения подаются бесплатно.

Открытие АнтиБара на Павелецкой станет настоящим праздником для гостей. Организаторы приготовили шоу-программу, музыку и подарки. В программе примут участие цирковое шоу E.M.I.Project, шоу-балет Todes, шоу барабанщиков Tandem и BiiDi. Кроме того, весь вечер гостей будут развлекать фокусники, гимнасты, жонглеры и бармены АнтиБара.

Среди почетных гостей вечера ожидаются Алла Духова, Тамерлан, группа "Блестящие", Олег Газманов, Гоген Солнцев, Алексей Чумаков и многие другие.

Проект TimeTerria стартовал летом 2012 года, став демократичным видом отдыха для столичной молодежи. Свежезаваренный кофе и ароматный чай, сладости, кинозал, игровые и chill-out зоны, библиотека, творческие встречи, мастер-классы и вечеринки – все бесплатно, оплачивается только время пребывания.

АнтиБар на Павелецкой расположен по адресу 5-й Монетчиковский переулок, дом 3, строение 1, 4 этаж.

открытие антикафе свежий воздух

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика