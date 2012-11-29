В Москве открывается новый АнтиБар - место, где гости платят за время

Фото: TimeTerria

5 декабря в 19.00 состоится открытие второго заведения от TimeTerria – АнтиБара на Павелецкой.

В заведениях TimeTerria гости платят только за время, проведенное в заведении. Все напитки и угощения подаются бесплатно.

Открытие АнтиБара на Павелецкой станет настоящим праздником для гостей. Организаторы приготовили шоу-программу, музыку и подарки. В программе примут участие цирковое шоу E.M.I.Project, шоу-балет Todes, шоу барабанщиков Tandem и BiiDi. Кроме того, весь вечер гостей будут развлекать фокусники, гимнасты, жонглеры и бармены АнтиБара.

Среди почетных гостей вечера ожидаются Алла Духова, Тамерлан, группа "Блестящие", Олег Газманов, Гоген Солнцев, Алексей Чумаков и многие другие.

Проект TimeTerria стартовал летом 2012 года, став демократичным видом отдыха для столичной молодежи. Свежезаваренный кофе и ароматный чай, сладости, кинозал, игровые и chill-out зоны, библиотека, творческие встречи, мастер-классы и вечеринки – все бесплатно, оплачивается только время пребывания.

АнтиБар на Павелецкой расположен по адресу 5-й Монетчиковский переулок, дом 3, строение 1, 4 этаж.