Центральный каток открылся в парке Горького

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Первый открытый каток открылся в парке Горького вечером в четверг, 17 ноября. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. На открытие стрит-арт катка приехала группа NZCA Lines – британские музыканты представят свой новый альбом.

Лед в парке станет площадкой для различных форм стрит-арта, рассказала директор парка Марина Люльчук. "В этом году запланировано много мероприятий: школа хоккея и танцев, детский каток, впервые будет на катке проходить квест, будут играть диджеи 3 раза в неделю", – подчеркнула она.

Популярные художники раскрасили павильоны проката, а центральный фонтан превратился в инсталляцию. Ее высота составляет восемь метров, а диаметр – 25 метров.

"Мы очень готовились к открытию сезона. Все парки с новой инфраструктурой, разнообразные программы. Всего 45 катков, из них 24 с искусственным льдом. Самый большой здесь – в парке Горького", – заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Конструкция представляет собой застывший фонтан. Ее внутренний стержень напоминает Шуховскую башню и сеть Чебышева. Динамику инсталляции добавляют флуорисцентная краска и прожекторы , днем эффект струящейся воды создают разноцветные сегменты внешней поверхности фонтана.

Каток в новом сезоне сильно изменился: ему подобрали особое освещение. Над ледяными аллеями появились светящиеся геометрические фигуры, а под лед встроили 33000 светодиодов. Между центральными павильонами проката также добавили света.

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Аллея искусств стала световым тоннелем из дюжины мерцающих арок.

Площадь льда на катке составляет 18 тысяч квадратных метров. Посетителей обслуживают пять павильонов проката. Для нового сезона закупили 380 новых пар коньков, взять их можно будет без залога. Исключение составляет павильон № 5.

Гости катка смогут прокатиться по настоящему ледяному лабиринту. Тех, кто пройдет по спутанным аллеям до конца, ждет теплый и уютный гостевой дом, где можно обменяться впечатлениями и отдохнуть за чашкой кофе.

Любители шопинга могут посетить магазин Street-art Shop на льду. В ассортименте: сумки, значки, шапки, книги о парке, альбомы об уличном искусстве и другие товары.

Билеты на регулярные сеансы можно купить онлайн на сайте парка, а также в кассах катка перед сеансом. Цены на билеты и абонементы, а также действующие льготы можно узнать здесь. Для тех, кто планирует регулярно кататься в парке, есть абонементы на пять сеансов.

В павильоне № 5 доступен проход на каток по карте "Тройка". Достаточно приложить ее к турникету на входе и оплата будет списана с баланса в соответствии с ценой взрослого билета на каток.