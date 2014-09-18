В Солнечногорске без холодной воды остались более 4 тысяч человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В Солнечногорском районе в микрорайоне "Рекинцо" из-за аварии отключили от холодного водоснабжения 20 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба подмосковного МЧС.

Без холодной воды оказались более 4 тысяч человек. Сейчас на месте ЧП ведутся аварийно-восстановительные работы. Предполагается, что восстановить холодное водоснабжение удастся к 9 часам вечера.

Отметим, что на этой неделе без холодной воды оказались четыре девятиэтажных дома и поликлиника в Балашихе. Причиной отключения водоснабжения стала трещина в трубе. А 14 сентября отключили от холодного водоснабжения 46 домов в Климовске - там также прорвало трубу с холодной водой.

Крупнейшая авария в этом месяце произошла все в том же Климовске. Утром 2 сентября без холодной воды остались более 20 тысяч человек. В зоне отключения оказались почти 150 домов, в том числе две школы и детский сад.