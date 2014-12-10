Пять тысяч человек остались без света в подмосковных Котельниках

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Почти пять тысяч жителей подмосковных Котельников остались без электричества. Отключение света произошло в результате аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о чрезвычайном происшествии в Котельниках поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 20.50. Свет пропал в домах жителей микрорайона Белая Дача.

В зону отключения попали девять жилых домов, в которых проживают около 4,7 тысячи человек, в том числе 1,8 тысячи детей.

Специалисты МЧС выясняют все обстоятельства произошедшего и принимают меры к устранению последствий аварии.

Напомним, в конце ноября аналогичная по масштабу авария произошла в Наро-Фоминском районе Подмосковья. В течение часа без воды и света оставались 54 дома, в которых проживает 7,2 тысячи человек.