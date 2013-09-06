Около 22 тысяч человек остались без света в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

В ряде регионов Подмосковья произошло отключение света из-за короткого замыкания на одной из подстанций. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Электричество отключили в 17.05 в городском поселении Белоозерский. В зону отключения попали 9 населенных пунктов, 1265 домов, в которых проживают около 22 тысяч человек, сообщает пресс-служба подмосковного МЧС.

Кроме того, отключена подача электроэнергии в одну поликлинику, 3 школы и 4 детских сада.

В настоящий момент сотрудники МЧС ведут работы по восстановлению электроснабжения.