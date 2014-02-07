Биткоин-биржа отказалась от российских платежных систем

Фото: ИТАР-ТАСС
Электронная биткоин-биржа BTC-E, которая позволяет использовать в расчетах рубли, сообщила об отказе от использования российских платежных систем.
В опубликованном 7 февраля сообщении отмечается, что финансовые обязательства электронной биржи перед клиентами будут выполнены полностью и без дополнительной комиссии.
Отказ от от российских платежных систем биржа объяснила отказ политикой Банка России (ЦБ РФ), который ранее причислил биткоины к денежным суррогатам.
Биткоин, на данный момент самая успешная схема виртуальной валюты, используется во многих странах и конкурирует с официальными денежными единицами. Вместе с тем он не обеспечен никакими активами и не привязан к какой-либо валюте. Курс биткоина определяется спросом и предложением на рынке.
Накануне правоохранительные органы России совместно с Центробанком наметили общие действия в области использования виртуальных валют на территории страны. Генпрокуратура сообщила, что к профилактике правонарушений, связанных с биткоинами, подключатся МВД и ФСБ.
В конце января Центробанк предостерег россиян от обмена биткоинов и других виртуальных валют на рубли и иностранную валюту. Данные операции регулятор охарактеризовал как сомнительные.
