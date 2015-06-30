Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня 2015, 11:42

Туризм

30 человек погибли при крушении военного самолета в Индонезии

В Индонезии военный самолет упал на жилые дома и отель

Индонезийский военно-транспортный самолет Hercules C-130 упал на отель и жилые кварталы в городе Медан на севере острова Суматра. Погибли не менее 30 человек, сообщает агентство Рейтер.

"По последним данным, 30 человек погибли. Число погибших может возрасти", – заявил представитель спасательной службы Индонезии Хисар Турнип.

Самолет производства США вылетел с индонезийской военной базы Медан и направлялся к острову Натуна, уточнил армейский представитель Фауд Бася.

Город Медан, где упала машина, является третьим по величине населенным пунктом в Индонезии. Самолет взорвался над зданием отеля, а на жилой квартал упали уже обломки. Они задели два жилых дома и повредили линии электропередачи.

Ссылки по теме


Как передает агентство Sputnik, на борту самолета находились 12 членов экипажа. Пилоты воздушного судна обнаружили проблему и хотели вернуться. Совершив разворот, самолет потерпел крушение над городом.

Напомним, в начале мая в американском штате Джорджия упал легкомоторный самолет. Он рухнул прямо на шоссе в пригороде Атланты, почти сразу после взлета. По словам очевидцев, после падения раздался взрыв и вспыхнул сильный пожар. Четверо человек погибли.

отель погибшие Индонезия крушение самолета чп жилые кварталы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика