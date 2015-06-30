30 человек погибли при крушении военного самолета в Индонезии

В Индонезии военный самолет упал на жилые дома и отель

Индонезийский военно-транспортный самолет Hercules C-130 упал на отель и жилые кварталы в городе Медан на севере острова Суматра. Погибли не менее 30 человек, сообщает агентство Рейтер.

"По последним данным, 30 человек погибли. Число погибших может возрасти", – заявил представитель спасательной службы Индонезии Хисар Турнип.

Самолет производства США вылетел с индонезийской военной базы Медан и направлялся к острову Натуна, уточнил армейский представитель Фауд Бася.

Город Медан, где упала машина, является третьим по величине населенным пунктом в Индонезии. Самолет взорвался над зданием отеля, а на жилой квартал упали уже обломки. Они задели два жилых дома и повредили линии электропередачи.

Как передает агентство Sputnik, на борту самолета находились 12 членов экипажа. Пилоты воздушного судна обнаружили проблему и хотели вернуться. Совершив разворот, самолет потерпел крушение над городом.

