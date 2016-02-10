На ресурсе Airbnb появилась комната с картины Ван Гога

Фото: wikipedia.org

На сайте аренды частного жилья по всему миру Airbnb появилась комната из знаменитой картины художника Ван Гога "Спальня в Арле". Стоимость проживания в комнате составляет примерно 800 рублей в сутки.

Данное предложение является промо-акцией в поддержку выставки работ импрессиониста в Институте искусств Чикаго. В этом же городе и находится жилье, сошедшее с полотна.

Как отмечает портал Mashable, комнату уже забронировали на весь февраль. Сама выставка продлится до мая.

"Спальня в Арле" – серия из трех картин живописца Винсента Ван Гога, написанная им с 1888 по 1889 годы. Помимо картин, существуют два варианта в эскизах в письмах брату Тео и Гогену. Художник изобразил внутри самой картины другие свои полотна.