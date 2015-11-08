Форма поиска по сайту

08 ноября 2015, 11:07

В отелях Красной поляны разобрали 90 процентов номеров

Москвичи бронируют туры на новогодние праздники

Москвичи бронируют туры на новогодние праздники. В отелях Красной поляны разобрали уже 90 процентов номеров, сообщает телеканал "Москва 24".

Одновременно гостиницы могут принять около 120 тысяч человек. По итогам года, число туристов в Сочи увеличится до шести миллионов. Также москвичи бронируют билеты в Крым, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Калининград. Сейчас это самые популярные направления внутрироссийского туризма.

Напомним, лидером по количеству бронирований авиабилетов на Новый год среди российских направлений стал Сочи. Этот город вытеснил с первого места Симферополь, возглавлявший рейтинг в прошлом году.

На Сочи приходится 11,4 процента проданных на период новогодних праздников авиабилетов по России, на Симферополь – 8,3 процента. Также в топ-5 вошли Минеральные Воды, Калининград и Краснодар с вылетом из Москвы.

На шестом месте оказался маршрут Санкт-Петербург – Минводы, далее следуют вылеты из Москвы в Новый Уренгой и в Симферополь из Петербурга.

отдых Сочи каникулы Красная Поляна авиа и аэропорты

