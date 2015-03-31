Фото: M24.ru/Валерий Матыци

В марте более 80 тысяч граждан посетили встречи с участковыми, сообщил журналистам главный участковый Москвы, полковник полиции Михаил Павличук. Это на 127% больше, чем в августе 2014 года, когда состоялась первая подобная встреча.

По его словам, во время отчетов участковых от граждан поступило 2293 заявления. Для сравнения, в августе прошлого года было лишь 550 заявлений.

В основном они касались нарушений общественного порядка и тишины, нарушений миграционных правил. Кроме того, москвичи жалуются на мангалы в парках, на поведение лиц, употребляющих наркотические вещества, а также на нарушение антитабачного закона.

Павличук отметил, что всего с 9 марта по 10 апреля будет проведено 2607 отчетов участковых перед гражданами во дворах. Из них уже провели 2288 встреч. Проводятся по будням после 19.00 и по выходным - после 18.00.

Напомним, первый отчет участкового перед жителями в Москве состоялся в августе 2014 года. Негласно там присутствовал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин. Он лично выслушал все жалобы жителей и ответы участкового. Тогда Якунин и пояснил, что такие отчеты будут постоянными - в течение встреч жители смогут письменно писать свои вопросы-обращения.

Кроме того, Якунин сообщил, что общение с участковыми будет более мобильными - написать заявление можно будет по Интернету. Столичная полиция также планирует внедрить в работу участковых мобильные приложения, с помощью которых полицейские смогут на месте получить доступ к базам данных. Также он напомнил о программе переселения участковых на обслуживаемый участок.

"Главное, чтобы участковый был доступен для жителей постоянно, для этого ему надо жить, желательно, в доме участкового пункта", - отметил начальник главка.