20 октября 2015, 08:20

Политика

Легкоатлет Оскар Писториус вышел из тюрьмы

Фото: oscarpistorius.com

Южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус, осужденный за непредумышленное убийство своей подруги, освобожден из тюрьмы, сообщает CNN.

В 2014 году суд приговорил Писториуса к пяти годам заключения, также ему дали три года условного заключения за нарушение закона об огнестрельном оружии.

Атлет уже провел 12 месяцев в тюрьме. Теперь спортсмен будет находиться под домашним арестом и воспитательным надзором в течение четырех лет.

Напомним, убийство девушки Писториуса - Ривы Стинкамп - произошло в феврале 2013 года. По словам Писториуса, вернувшись домой, он услышал подозрительный шум и выстрелил в ванную комнату через закрытую дверь.

Там в этом время находилась Стинкамп, которая скончалась от полученных ранений. Девушка получила ранения в область головы, рук и груди.

