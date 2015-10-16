Варшавское шоссе на въезде в Москву украсят художественной подсветкой

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Варшавское шоссе на въезде в Москву украсят архитектурно-художественной подсветкой, сообщается на обновленном портале правительства Москвы. Она заработает в 2016 году.

Освещение выполнят в тепло-белых тонах. Оно будет работать в двух режимах – повседневном и праздничном. В качестве источников света будут использовать преимущественно металлогалогенные лампы и светодиоды.

Помимо подсветки, на развязке Варшавского шоссе и МКАД отремонтируют въездную стелу, заменят бордюры и высадят газон.

Напомним, в 2014 году подсветка появилась уже на 189 зданиях на всем протяжении Варшавского шоссе от Садового кольца до МКАД. Вдоль Варшавского шоссе установили семь тысяч светильников и проложили 85 километров кабельных линий. Использование светодиодов помогает экономить электроэнергию в 2,5 раза по сравнению с обычными лампочкам.

Ранее m24.ru сообщало, что крупные транспортные развязки на пересечении МКАД и вылетных магистралей украсят архитектурно-художественной подсветкой. Подсветка появится на 11 развязках на въезде в город. Среди них, кроме Варшавки, – Каширское и Можайское шоссе, Ленинградский проспект, Рублевское, Щелковское, Алтуфьевское шоссе, а также Ленинский и Рязанский проспекты и шоссе Энтузиастов.

Работы здесь завершаются, либо уже завершены. Световое оформление получат и дома, которые находятся рядом с магистралями. Вдоль трасс положат разноцветную плитку, сделают геопластику – искусственные холмы, а на мосты повесят кусты в контейнерах.

Создание единой светоцветовой среды в Москве началось в 2011 году. До 2016 года в столице планируется оснастить объектами архитектурной подсветки около двух тысяч зданий. На эти цели будет потрачено 4 миллиарда рублей. Из которых 2 миллиарда рублей – на архитектурно-художественную подсветку, 1 миллиард рублей – на освещение дворов и 1 миллиард рублей – на капитальный ремонт имеющейся подсветки.