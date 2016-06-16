В "Лужниках" установят современные фонари и архитектурную подсветку зданий

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

На территории олимпийского комплекса "Лужники" установят современные фонари и архитектурную подсветку зданий, сообщает mos.ru.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, рассмотрено множество вариантов и в итоге решено оставить старые образцы фонарей на Аллее Славы, а на всей остальной территории использовать современные светильники, динамичные в части внешнего вида, апеллирующие к теме спорта.

Также планируется сделать декоративное освещение. В вечерние часы будут подсвечиваться деревья, памятники, малые архитектурные формы и цветники, а также фасады стадиона и бассейна.

Проект предполагает несколько режимов архитектурной подсветки. Самая яркая будет использоваться при крупных и важных мероприятиях. Более слабое освещение включат в ходе обычных спортивных и культурных мероприятий. А в остальное время будут использовать обычную подсветку фасадов.

Сегодня территорию "Лужников" освещают литые фонари работы архитектора Михаила Минкуса, отреставрированные в 2013 году. Дизайн был разработан для украшения площадей и улиц к празднованию 800-летия Москвы. На территории спорткомплекса оригинальные фонари установили в 1956 году.