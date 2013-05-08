Новое освещение разработают для 25 мостов через Москву-реку

Фото: ИТАР-ТАСС

У мостов через Москву-реку от Северного речного вокзала до Нагатинского затона появится новое освещение. Конкурс на его разработку объявил городской департамент топливно-энергетического хозяйства. Победителям предстоит в течение двух месяцев разработать проекты архитектурного освещения с использованием современного оборудования.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, в основу проектов должна быть положена идея создания неповторимых индивидуальных световых образов мостов в вечернее и ночное время, создающих визуальный комфорт и положительную психологическую атмосферу. При этом они должны соответствовать единой концепции светоцветовой среды Москвы.

Для архитектурно-художественного освещения будут предусмотрены повседневный и праздничный режимы, а используемое оборудование должно быть энергоэффективным и надежно функционировать в климатической зоне столицы.

Оборудовать новым освещением планируется 25 мостов. Среди них: Новоарбатский, Багратион, Патриарший, Нагатинский, Крымский, Бородинский, Большой и Малый Москворецкий, Большой и Малый Каменный и другие мосты.