Подсветку деревьев в центре Москвы отключили до ноября

Фото: depteh.mos.ru

В центре столицы вплоть до ноября отключили подсветку деревьев, говорится в сообщении, размещенном в официальном микроблоге департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Всего художественная подсветка потухнет на 7,5 тысячах деревьев, отмечается в микроблоге ОАО "Мосгорсвет". Гирлянды на деревьях останутся и вновь зажгутся в ноябре.

Напомним, подсветку включали в центральной части города — на Бульварном кольце, Садовом кольце, в пешеходных зонах, скверах и других общественных местах.

Ранее сообщалось, что световое оформление будет меняться в зависимости от времени года. Так, палитра улиц и набережных города с октября по ноябрь будет переливаться в теплых тонах: от пастельно-желтого до ярко-золотого, от нежно-розового до алого, от персикового до оранжевого.

Зимой улицы Москвы подсвечивали холодными цветами: серебряным, голубым, сизым, фиолетовым, белым и сиреневым. Концепция на весенне-летний период еще не утверждена.