В СВАО дорогу к остановке перегородили мусорным контейнером

Фото: ИТАР-ТАСС

В районе Анадырского проезда, дом 69 решили установить металлический мусорный контейнер. Начинание благое, но есть один существенный недостаток. Дело в том, что внушительное сооружение располагается прямо на пешеходной дорожке, которая ведет от дома к автобусной остановке.

Читатели M24.RU рассказали, что мусорный бак появился в субботу, 20 октября.

Местные жители задаются резонным вопросом, почему контейнер для отходов не установили в положенном ему месте?

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб - делайте новости вместе с M24.RU.