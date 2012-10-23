Форма поиска по сайту

23 октября 2012, 10:39

Транспорт

В СВАО дорогу к остановке перегородили мусорным контейнером

Фото: ИТАР-ТАСС

В районе Анадырского проезда, дом 69 решили установить металлический мусорный контейнер. Начинание благое, но есть один существенный недостаток. Дело в том, что внушительное сооружение располагается прямо на пешеходной дорожке, которая ведет от дома к автобусной остановке.

Читатели M24.RU рассказали, что мусорный бак появился в субботу, 20 октября.

Местные жители задаются резонным вопросом, почему контейнер для отходов не установили в положенном ему месте?

