До конца 2015 года в СЗАО построят пять станций Малого кольца МЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

По территории Северо-Западного округа столицы пройдет около восьми из 54 километров Малого кольца Московской железной дороги, сообщает Стройкомплекс Москвы.

До конца 2015 года в СЗАО построят пять остановочных пунктов: "Пресня", "Хорошево", "Песчаная", "Ходынская", "Стрешнево" - и пять одноименных транспортно-пересадочных узлов. Самый большой пассажиропоток прогнозируется на станции "Стрешнево".

Префектурой округа совместной с управами районов проведена работа по ревизии территории и выявлению собственников находящихся там построек.

"Составлены адресные списки гаражей, попадающих в зону строительства, и пофамильные списки их владельцев. В ближайшее время после получения результатов оценки от заказчиков строительства начнется подписание соглашений для выплаты компенсаций хозяевам гаражей", - говорится в сообщении.

Напомним, что в прошлом году началось строительство шести остановок Малого кольца Московской железной дороги. столичные власти намерены открыть к 2016 году 30 остановочных пунктов. Первые 12 станций появятся в 2015 году, причем 8 из них будут работать в составе транспортно-пересадочных узлов. На них предусмотрят пересадку на 15 станций столичной подземки, 9 пересадок - на радиальные направления пригородного железнодорожного сообщения и 1 пересадка на автовокзал. Возле станций построят более 10 перехватывающих парковок, 10 путепроводов и сформируют 31 транспортно-пересадочный узел.

При этом на Малом кольце сохранится та же билетная программа, что и в метрополитене.

Ожидается, что к 2025 году Малое кольцо перевезет не менее 300 миллионов пассажиров. По железной дороге будет ходить 100 пар поездов в сутки. Кроме того, на станциях МК МЖД и на платформах метро пассажиров будут информировать об изменениях в расписании движения составов.