10 сентября 2013, 09:54

Происшествия

Под Челябинском начинают подъем самого крупного куска метеорита

На озере Чебаркуль начинается операция по подъему осколка метеорита

Под Челябинском начинают подъем самого крупного куска метеорита, упавшего 15 февраля 2013 года в окрестностях города.

По сообщению телеканала "Москва 24", осколок находится в озере Чебаркуль, на 11-метровой глубине, под толстым слоем ила.

Специалисты смонтировали конструкцию, с помощью которой можно будет поднять часть небесного тела. Эксперты считают, что оно не более метра в диаметре и весит до 600 килограммов.

Напомним, утром 15 февраля 2013 года над Уралом пролетел метеорит, оставив после себе дымовой хвост и разрушения в домах челябинцев. Он рухнул в 80 километрах от города Сатка.

Вспышку видели жители Казахстана, Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Но больше всех последствия падения небесного тела ощутили жители Челябинской области ‒ во многих домах выбило стекла. Очевидцы события подумали, что началась война. Кто-то высказывал версию о взрыве самолета или даже о сбитой в небе боеголовке.

осколки челябинский метеорит небесное тело жизнь в мире

