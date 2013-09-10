На озере Чебаркуль начинается операция по подъему осколка метеорита

Под Челябинском начинают подъем самого крупного куска метеорита, упавшего 15 февраля 2013 года в окрестностях города.

По сообщению телеканала "Москва 24", осколок находится в озере Чебаркуль, на 11-метровой глубине, под толстым слоем ила.

Специалисты смонтировали конструкцию, с помощью которой можно будет поднять часть небесного тела. Эксперты считают, что оно не более метра в диаметре и весит до 600 килограммов.

Напомним, утром 15 февраля 2013 года над Уралом пролетел метеорит, оставив после себе дымовой хвост и разрушения в домах челябинцев. Он рухнул в 80 километрах от города Сатка.

Вспышку видели жители Казахстана, Тюменской, Курганской и Свердловской областей. Но больше всех последствия падения небесного тела ощутили жители Челябинской области ‒ во многих домах выбило стекла. Очевидцы события подумали, что началась война. Кто-то высказывал версию о взрыве самолета или даже о сбитой в небе боеголовке.